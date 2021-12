Policial confessa ter atirado em jovens em bar no Imbuí

Um policial civil confessou nesta segunda-feira, 15, ser o autor dos disparos dos tiros que atingiram dois jovens na madrugada de sábado, 13, em um bar no bairro do Imbuí, em Salvador. Segundo informações da Polícia Civil, o suspeito explicou a versão do crime dele na sede da Corregedoria Geral do Estado da Bahia. As vítimas, Leonardo Moraes de Almeida, 33 anos, primo da cantora Ju Moraes, e Lucas Urpia de Almeida Lima, de 19, ambos baleados no abdômen, permanecem internados com estado de saúde estável. Não há previsão de alta.

De acordo com a polícia, o agente, que não teve a identidade divulgada, contou em depoimento que ele estava de folga e comemorando o próprio aniversário com amigos e familiares quando aconteceu uma discussão com um grupo que estava ao lado da mesa deles em um bar. O motivo da briga, conforme a polícia, foi por causa de uma mulher. Leonardo teria agredido o sobrinho do policial. Ainda segundo a polícia, o agente disse que chegou a se identificar como policial, mas Leonardo não teria respeitado e, para se defender, ele efetuou o disparo. O policial também explicou que o tiro efetuado em Lucas foi porque ele teria levado a mão à cintura. A pistola calibre 40 foi entregue à polícia pelo próprio suspeito no momento do depoimento.

Conforme a Corregedoria, quatro testemunhas ligadas às vítimas já foram ouvidas. Outras pessoas, que estavam no estabelecimento, devem se apresentar para relatar o caso. Se condenado, o policial pode responder por tentativa de homicídio e lesões corporais.

