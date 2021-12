Policial Civil morto na Liberdade é sepultado

O policial civil Luiz Santos de Jesus, que morreu baleado no bairro da Liberdade, foi sepultado na tarde desta quinta-feira, às 14h, no Cemitério da Ordem Terceira de São Francisco, na Baixa de Quintas, em Salvador.

Luiz Santos foi atingido por disparo de arma de fogo na madrugada desta quinta 15, na rua Lima e Silva, próximo ao Largo do Tanque, quando entrava no seu carro. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado para o Hospital Ernesto Simões Filho, no Pau Miúdo, mas não resistiu aos ferimentos.

Em nota, o Sindicato dos Policiais Civis do Estado da Bahia (Sindipoc-Ba) lamentou a morte do policial, que era lotado na Delegacia de Repressão a Estelionato e Outras Fraudes (Dreof).

De acordo com as informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), a Força-Tarefa do órgão, que investiga a morte de policiais, já tem informações sobre o autor do crime.

