Policial civil morre em acidente de trânsito no Complexo Viário 2 de Julho

O policial civil Cláudio Melo Santos, 45 anos, morreu neste domingo, 7, após uma colisão motivada por uma fechada em um viaduto do Complexo 2 de Julho, próximo ao Aeroporto Internacional de Salvador.

O policial chegou a ser socorrido no Hospital Menandro de Farias, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. No momento do acidente, a vítima estava com a mulher, Tânia Dias Melo, e com a filha Vanessa de Melo Santos, de 13 anos. As duas foram socorridas para o Hospital Geral do Estado, mas a unidade de saúde não informou o quadro de saúde.

Até o fechamento da reportagem, a Transalvador não havia informado as características do veículo que interceptou a passagem do carro dirigido pelo policial, um Celta preto, que ficou parcialmente destruído devido ao impacto.

adblock ativo