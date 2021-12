Policial civil morre em acidente de trânsito

Um policial civil morreu em acidente de trânsito na tarde desta terça-feira, 15. O policial pilotava uma moto na avenida Otávio Mangabeira, na altura do bairro Jardim Alah, quando colidiu com a traseira de um veículo.

Segundo a Polícia Civil, Valnei Carvalho Paranhos, de 38 anos, retornava do almoço e seguia em direção à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), na Pituba. Ele chegou a ser socorrido por uma ambulância do Samu, mas não resisitiu aos ferimentos e morreu no local.

O investigador era casado e tinha um filho de sete anos. Valnei ingressou na corporação há apenas dois meses, em outubro. Ele estava lotado na 1ª Deleacia de Homicídios (DH/Atlântico).

adblock ativo