Policial civil morre após colisão entre moto e ônibus na Paralela

Uma colisão entre uma moto e um ônibus vitimou um policial civil na noite deste domingo, 12. O acidente ocorreu, por volta das 19h30, na avenida Paralela, próximo à concessionária Grande Bahia, segundo informações da Superintendência de Trânsito (Trasalvador).

O policial Jason Araújo de Santana, 55 anos, pilotava um veículo oficial da polícia quando o acidente ocorreu. O motorista do coletivo, que ainda não foi identificado, fugiu do local do acidente sem prestar ajuda à vítima.

O órgão municipal não soube informar se Josan estava em serviço no momento do acidente. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

adblock ativo