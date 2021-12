Policial Civil é preso sob suspeita de matar motociclista

Em audiência no Fórum Ruy Barbosa, em Salvador, onde junto à Vara de Violência Doméstica respondia à suspeita de agressão a própria mãe, o policial civil Cléber de Oliveira Silva, 43, foi identificado pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA) como o autor de um outro crime.

Conforme o órgão policial, por meio de coletiva à imprensa na manhã desta terça-feira, 27, o agente civil seria o responsável pela morte do motociclista Sílvio Ricardo Andrade Silva, 41 anos, após uma discussão de trânsito, no último dia 19 de outubro, nas proximidades da rodoviária de Salvador.

Segundo a SSP, o suspeito integra a Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon) e foi preso por agentes da 2ª Delegacia de Homicídios na última sexta-feira, 23. Sob a suspeita da polícia, Cléber passou por exame de balística que o teria identificado como portador da arma que matou o motoclista. O autor dos disparos teria utilizado uma pistola .40. Apesar dos exames, o suspeito nega participação no crime.

Relembre o caso - O crime ocorreu no dia 19 de outubro, após uma colisão de trânsito entre o policial, que estava em um carro (de cor vermelha e placa fria), e a vítima, que pilotava uma moto. Conforme a polícia, Ricardo Andrade Silva levou um tiro nas costas e, em seguida, foi atropelado.

Indignados com o crime, os familiares da vítima espalharam 20 outdoors na capital baiana pedindo a ajuda da população na identificação do criminoso. A manifestação foi idealizada por um grupo de 20 amigos do motociclista, a fim de mobilizar os órgãos de segurança pública responsáveis pelo combate à violência na capital.

*Com informações de Franco Adailton

