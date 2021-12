Policial Civil é morto no bairro da Liberdade

O policial civil Luiz Santos de Jesus, 59 anos, foi morto na madrugada desta quinta-feira, 15, após ser baleado na rua Lima e Silva, no bairro da Liberdade, nas proximidades do Largo do Tanque. Ele era lotado na Delegacia de Repressão a Estelionato e Outras Fraudes (Dreof).

De acordo com as informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), Luiz, que foi atingido quando entrava no seu carro, chegou a ser encaminhado para o Hospital Ernesto Simões, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo o órgão, a Força-Tarefa da SSP, que investiga a morte de policiais, já tem informações sobre o autor do crime.

adblock ativo