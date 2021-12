Policial civil é morto durante troca de tiros com bandidos no Lobato

O policial civil Rogério Lima Ribeiro, 46 anos, foi morto a tiros na tarde desta quinta-feira, 27, no Lobato, em Salvador. O investigador foi baleado durante uma operação no bairro.

De acordo com a assessoria da Polícia Civil, ele foi atingido em um confronto com bandidos no bairro. O investigador estava de colete, mas a bala atingiu a lateral do equipamento, na região onde fica o velcro do colete.

Ele chegou a ser levado para o Hospital do Subúrbio, mas não resistiu aos ferimentos. Rogério estava lotado na Departamento de Homicídio e de Proteção à Pessoa (DHPP).

Rogério era lotado na DHPP (Foto: Reprodução)

Suspeitos mortos

Dois suspeitos de envolvimento no confronto que resultou na morte do policial foram localizados por agentes da Força Tarefa que investiga esse tipo de crime. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), eles reagiram a abordagem e foram baleados.

A dupla também foi levada para o Hospital do Subúrbio, mas não resistiu. Um deles foi identificado pelo nome Israel e, de acordo com a SSP, teria envolvimento com o tráfico de drogas.

O delegado Odair Carneiro, coordenador da Força Tarefa, disse que a polícia continua em diligência no Lobato. "Estamos com equipes em toda região buscando outros comparsas destes criminosos", informou.

