Policial civil é baleado em casa de show no Costa Azul

Um investigador da Polícia Civil foi baleado por disparo de arma de fogo na perna e no abdômen em uma casa de show no bairro do Costa Azul, em Salvador, na madrugada deste sábado, 14. De acordo com a Polícia Civil, ele não corre risco de morte e seu estado de saúde é estável.

Ainda conforme o órgão, o investigador é lotado na 11ª Delegacia (Tancredo Neves). De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima foi socorrida por pessoas que estavam no local para o Hospital da Bahia, na avenida Magalhães Neto, na Pituba.

Até o momento, não se sabe o que teria motivado o crime nem a identidade do agressor. A Polícia Civil investiga o caso.

