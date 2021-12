Policial civil baleado em assalto passa por cirurgia

O policial civil Ismar Ferreira, baleado na noite desta quinta-feira, 28, durante uma tentativa de assalto, foi submetido a uma cirurgia e passa bem. De acordo com a assessoria de comunicação do Hospital da Bahia, para onde a vítima foi socorrida, o procedimento cirúrgico foi um sucesso, mas Ismar ainda está em observação médica e não tem previsão de alta.

O agente foi abordado por dois assaltantes, na rua Direta, no bairro de Tancredo Neves, em Salvador. Ismar foi baleado no braço. Ele foi socorrido por funcionários de uma churrascaria .

Ainda não há informações se ele reagiu à abordagem. Nenhum suspeito foi preso até o momento.

PM baleado

Na manhã desta sexta-feira, 29, o soldado da Polícia Militar Márcio Macedo Barbosa, 35 anos, foi baleado durante uma tentativa de assalto a um ônibus no bairro do Comércio. Márcio estava no coletivo que fazia a linha São Sebastião do Passé-Salvador, quando dois homens entraram no coletivo e anunciaram o assalto.

O PM foi baleado no tórax e no braço direito. Ele foi socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE), na avenida Vasco da Gama, por volta das 8h.

O policial passa por uma cirurgia neste momento, mas o estado de saúde dele é estável, segundo informações do HGE.

