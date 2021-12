Policial baleado em São Gonçalo do Retiro é enterrado no Campo Santo

O enterro do policial militar Daniel Santana de Alcântara, 38 anos, que morreu na madrugada da última quarta-feira, 19, após ser baleado no bairro de São Gonçalo do Retiro, foi marcado por emoção e revolta. O sepultamento ocorreu por volta das 11h30 desta quinta-feira, 20, no Cemitério do Campo Santo.

Cerca de 500 pessoas, entre colegas de farda, amigos e familiares, compareceram ao sepultamento.

Um homem próximo aos parentes, entretanto, pediu que os profissionais de imprensa acompanhassem o funeral a distância.

Um amigo de infância que diz ter crescido com Daniel, na Liberdade, contou que o militar era tranquilo e muito dedicado à carreira. Ele não descarta que o policial tenha se perdido na região onde sofreu o atentado, na noite de terça, 18.

A TARDE apurou que um homem identificado como Alexandre dos Santos Silva, o Xande, é apontado como o principal suspeito de tê-lo assassinado.

O delegado Odair Carneiro, titular da Delegacia de Homicídios Múltiplos (DHM), informou que a investigação está em andamento e, por ora, não é possível tipificar o crime como homicídio ou latrocínio [roubo seguido de morte].

Segundo a Associação de Policiais e Bombeiros e de seus Familiares do Estado da Bahia (Aspra), Daniel é o 18º militar morto este ano na Bahia. Lotado no 18º Batalhão da PM, no Centro Histórico, ele estava na corporação há 13 anos.

