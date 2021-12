Policial baleado em assalto tem morte confirmada

O policial rodoviário federal de Rondônia Marcelo Caribé Carvalho, de 28 anos, que foi baleado durante assalto em Salvador, teve a morte encefálica confirmada neste sábado, 26.

De acordo com o Hospital da Bahia, a coordenação geral da UTI Neurológica encerrou a segunda fase do protocolo para verificar se houve morte cerebral, confirmando o diagnóstico por volta de 1 hora desta madrugada.

Ainda segundo a unidade de saúde, a família entrou em contato com a Central de Transplantes do Estado com a intenção de doar os órgãos do policial rodoviário, mas voltou atrás e desistiu do procedimento.



A equipe de reportagem esteve no hospital, mas funcionários da unidade não autorizaram a entrada. Familiares e amigos não se pronunciaram sobre o ocorrido. O o sepultamento foi realizado na tarde deste sábado, na capital baiana.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) esteve no hospital nesta manhã para retirar o corpo do policial.

Crime

Marcelo Caribé foi baleado na cabeça durante um assalto na noite desta quinta, 24, em um bar na Pituba. De acordo com o delegado Marcelo Sansão, da 1ª Delegacia de Homicídios Atlântico, ele tentou render um dos criminosos e disse que era policial.

"O autor estava de costas e, numa ação rápida, ele virou e atirou na testa do policial".



O delegado afirmou também que as câmeras de segurança da rua onde ocorreu o crime mostram três homens participando da ação e que eles estavam em um veículo VW Gol de cor prata. "Eles fugiram para o Nordeste de Amaralina". Policiais civis, federais, rodoviários federais e militares fizeram buscas no bairro para tentar localizar os suspeitos do crime.

O agente da Polícia Rodoviária Federal foi o segundo policial baleado em Salvador nesta semana durante uma tentativa de assalto. O crime ocorreu quando a vítima estava com mais dois amigos na Barraca do Régis, na rua Ceará.

Domicílio

Marcelo estava na Polícia Rodoviária Federal há sete meses apenas e trabalhava na 1ª Delegacia de Porto Velho, capital do estado de Rondônia. Segundo o Núcleo de Comunicação Social da 21ª Superintendência da PRF (RO), o policial estava de folga em Salvador, onde morava até março deste ano, e voltaria a Porto Velho nesta sexta. Neste sábado o agente estaria de plantão.

Segundo a delegada Mariana Ouais, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), pouco antes do crime, os homens chegaram correndo e começaram a revistar as pessoas que estavam na barraca. "Quando chegou a vez do policial, ele tentou esboçar uma reação e acabou sendo baleado. Não conseguiu fazer nenhum disparo", relata.

Levaram arma

A delegada disse que os bandidos levaram os pertences dos clientes e a arma do policial também. Ela foi ao local do crime na manhã de ontem com investigadores do DHPP para buscar imagens dos prédios e estabelecimentos comerciais. A informação preliminar é de que o veículo Gol foi parado ao lado do supermercado Hiper Ideal e os homens foram a pé até a barraca.



*Colaborou Jessica Sandes

