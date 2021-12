Policial baleado em assalto na Pituba é sepultado

Foi enterrado, na tarde deste sábado, 26, por volta das 16h, o corpo do policial rodoviário federal Marcelo Caribé Carvalho, 28 anos, que teve a morte encefálica confirmada pela manhã. De acordo com a nota emitida pelo Hospital da Bahia, o óbito ocorreu à 1h deste sábado.

O policial foi sepultado, no Jardim da Saudade, em Brotas, com honras militares. Participaram da cerimônia amigos, familiares e policiais de Brasília, Salvador e Porto Velho (RO), onde Marcelo estava lotado atualmente.

Jorge Falcão, presidente do Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais do Estado da Bahia (SINPRF-BA), que esteve presente no enterro, afirma que "o sentimento é de revolta, uma vez que a vida dos policiais está em risco".

Ele contou ainda que o sindicato irá acompanhar a investigação e que entende que a Polícia Federal, junto com a Polícia Civil, deve também investigar o caso, já que se trata de um agente federal.

Crime na Pituba

O agente deu entrada na emergência da unidade por volta das 22h da última quinta-feira, 24, após levar um tiro na cabeça durante ação de assaltantes no bairro da Pituba. Após os procedimentos emergenciais, o patrulheiro foi submetido a uma neurocirurgia e

encaminhado para a UTI neurológica.

O corpo do policial foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) por volta das 10h30.

Investigadores do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) informaram que Caribé estava acompanhado por dois amigos e foi abordado por dois suspeitos com aparência de 18 e 19 anos na Barraca do Régis, na rua Ceará, Pituba.

Investigação

Após ter os bens recolhidos, a vítima anunciou que era policial e tentou sacar a arma, quando o autor do crime efetuou o disparo que atingiu a parte frontal do crânio. Os assaltantes estavam em um veículo VW Gol de cor prata.

Segundo o delegado Marcelo Sansão, da 1ª Delegacia de Homicídios Atlântico, as câmeras de segurança da rua onde ocorreu o crime mostram três homens participando da ação.

A vítima estava na Polícia Rodoviária Federal há sete meses e trabalhava na 1ª Delegacia de Porto Velho, capital do estado de Rondônia. O agente, que veio à Bahia visitar familiares, voltaria para o trabalho na última sexta-feira.

