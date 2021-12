Policial atira em homem durante briga por vaga de estacionamento

Um policial militar é suspeito de atirar em um homem enquanto tentava intervir em uma discussão entre a vítima e outra pessoa por causa de uma vaga de carro, em Salvador. O caso ocorreu por volta das 10h, na manhã desta quarta-feira, 20, no estacionamento de um posto de saúde localizado no bairro de Cajazeiras IV.

De acordo com Policia Militar (PM), o policial militar trabalha no posto de saúde e teria afirmado que o tiro foi acidental. Também foi relatado que um dos homens envolvidos na briga e passou a agredir o policial com tapas no peito e empurrões.

Em seguida eles entraram em luta corporal e a arma do policial disparou atingindo a perna esquerda do homem. A informação está sob apuração da corregedoria da PM e outras testemunhas serão ouvidas nos próximos dias.

O homem atingido que não teve o nome divulgado, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para uma unidade de saúde da região. Não há detalhes sobre o estado de saúde dele.

Já o policial militar, que também não foi identificado, foi liberado após ser ouvido na delegacia do bairro. A ocorrência foi registrada na 13ª delegacia.

adblock ativo