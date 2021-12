Policial atira e fere ex-dançarino em shopping de Salvador

Um esbarrão, um soco e um tiro. Esta sequência se desenrolou por volta das 15h30 desta quarta-feira, 24, no 2º piso do Shopping Iguatemi, entre o policial civil da 18ª Delegacia Territorial (18ª DR - Camaçari) Aderbal Carvalho dos Reis e o ex-dançarino da banda de pagode É Xeke e segurança Patrick Caldeira Brito, 26 anos.

O policial levou um murro na boca e o ex-dançarino acabou baleado no joelho esquerdo. Patrick está internado no Hospital Geral do Estado (HGE). Segundo a namorada dele, Lilian Bispo Souza, a briga foi iniciada porque o policial teria esbarrado com força no seio dela. "Ele passou por nós e esbarrou bem forte em mim. Aí falei com Patrick. Mas não sabia que ele ia reagir daquele jeito", lembrou Lilian.

Ainda conforme ela, o namorado teria ficado muito revoltado com a suposta agressão e resolveu questionar o policial. "Quando ele foi atrás do homem eu disse que era para ele deixar para lá, mas Patrick não me ouviu", disse, mostrando-se arrependida.

Lilian contou que quando se aproximou dos dois, eles já estavam discutindo. "Acho que ele [o policial] falou alguma coisa que ofendeu Patrick, aí ele deu um murro nele. Quando o homem levantou foi com a arma. Achei que fosse de brinquedo. Pedi a ele, pelo amor de Deus, que não atirasse", afirmou ela.

Autuado - Conforme a assessoria de comunicação da Polícia Civil, o investigador Aderbal Carvalho dos Reis foi autuado em flagrante por lesão corporal grave e permanecerá preso na Corregedoria da Polícia Civil (Correpol), no Rio Vermelho.

O crime foi registrado pela delegada e corregedora-chefe Heloísa Campos Brito. Patrick continua internado, mas não corre risco de morte. Segundo Lilian, Patrick está desempregado e eles foram ao shopping pegar um perfume que ela ganhou de uma amiga. "Era minha folga do trabalho e pedi a ele para vir comigo. A gente ia ao cinema", contou.

Ela disse que os dois estão juntos há dois anos, e que nunca tinha presenciado nenhuma reação agressiva do rapaz. "Patrick é tranquilo. Às vezes, a aparência assusta porque ele malha, é fisiculturista e se preparava para competir, afirmou Lilian. Mas, segundo uma vizinha de Patrick que pediu anonimato, ele seria "ciumento e estressado".

O ex-dançarino Patrick continua internado no HGE, mas não corre risco de morte

Detido - Embora Lilian afirme que o rapaz é tranquilo, segundo dados da polícia, em 2007, Patrick foi detido na 23ª DT (Lauro de Freitas, Grande Salvador), por agredir fisicamente uma mulher de prenome Jaiara. Na ocasião, ele estava com um amigo. "O que eu fiquei sabendo sobre isso foi que ele brigou com uma ex-namorada. Mas ela era uma peste", justificou a atual namorada.

Patrick dançou no grupo musical baiano É Xeke desde a criação, por cerca de quatro anos.

Segundo o vocalista, Sinho Silva, ele deixou o grupo há "três ou quatro meses".

Sinho Silva declarou que Patrick "é um cara bom, tranquilo e na dele. As portas daqui [da banda] sempre estiveram abertas para ele. Agora é orar e pedir a Deus para que dê tudo certo", torceu o vocalista.

Iguatemi - O shopping Iguatemi informou, por meio de nota, que prestou os primeiros atendidos ao ferido e que está a disposição para colaborar com as investigações do caso.

