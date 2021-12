Policial atira dentro do Hospital do Subúrbio para conter suspeito

Um policial civil efetuou disparos após um suspeito que estava custodiado Hospital do Subúrbio, em Salvador, tentar roubar a arma dele. A situação aconteceu na tarde deste sábado, 9, dentro da unidade médica.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), policiais foram acionados para conter Wesley Luís Queiroz Lima e, na tentativa de imobilizá-lo, um deles precisou disparar tiros de advertência. Ninguém ficou ferido.

O caso será acompanhado pela Corregedoria da Polícia Civil e pelo Departamento de Polícia Metropolitana.

Internação

Ainda conforme o órgão, Wesley deu entrada no Hospital Municipal de São Sebastião do Passé, na região metropolitana, com ferimentos causados por tiro após esfaquear um PM em uma tentativa de assalto no município.

O suspeito foi preso após dar entrada no hospital e em seguida transferido para Salvador.

