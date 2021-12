Policial aposentado é morto a tiros por filho em São João do Cabrito

Um adolescente de 15 anos matou o pai a tiros na manhã deste sábado, 30, no bairro de São João do Cabrito, situado no Subúrbio Ferroviário de Salvador.

De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), a arma utilizada no crime, um revólver calibre 38, pertencia ao pai do adolescente, que era aposentado da Polícia Militar (PM-BA). A motivação do crime ainda é desconhecida.

O adolescente foi encaminhado para a Delegacia do Menor Infrator (DAI), em Brotas. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investigará o caso.

