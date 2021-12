Policiais trocam tiros com suspeitos e no bairro de Tancredo Neves

Policiais trocaram tiros com homens armados na noite desta quarta-feira, 9, no bairro de Tancredo Neves, em Salvador.

Em áudio enviado ao Cidadão Repórter do Portal A TARDE, populares disseram que suspeitos tentaram assaltar um estabelecimentos comerciais na rua direta do bairro e entraram em confronto com equipes da Polícia Militar (PM-BA).

A troca de tiros causou pânico entre os moradores. Não há informações sobre feridos. A reportagem tentou contato com a PM, mas não obteve êxito.

