Policiais socorrem grávida e fazem parto no Centro Histórico

Uma mulher grávida entrou em trabalho de parto quando passava pela Praça Municipal, no Centro Histórico de Salvador, na noite desta segunda-feira, 31. Maciane Silva dos Santos, 23 anos, começou a sentir as contrações e decidiu pedir ajuda na Câmara dos Vereadores.

Já em estado avançado de trabalho de parto, Maciane teve o filho no local. Para isso, ela contou com a ajuda dos policiais militares que trabalham no órgão.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou a mulher e o filho para a maternidade Tsylla Balbino, na Baixa de Quintas, onde passam bem.

Mãe e filho passam bem, segundo a Polícia Militar (Foto: Reprodução | Facebook)

Mãe e filho foram levados para maternidade na Baixa de Quintas (Foto: Reprodução | Facebook)

