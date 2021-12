Policiais rodoviários voltam a realizar operação padrão

Policiais rodoviários federais voltaram a realizar a operação padrão no posto de Simões Filho da BR-324 nesta quinta-feira, 9. Durante o protesto, que durou quatro horas, entre 6 e 10 horas, os policiais reforçaram a fiscalização, aumentando o número de carros e pedestres parados na rodovia.

Com isso, o trânsito ficou congestionado cerca de 5 km em cada sentido. Com o término do movimento, o fluxo volta ao normal na estrada, de acordo com a PRF.

Os policiais rodoviários federais que trabalham no posto de Simões Filho ameaçam voltar a realizar o protesto, que faz parte de um movimento nacional. Eles pedem valorização da categoria e concurso público.



Barreiras - Prepostos da Polícia Rodoviária Federal (PRF), lotados na Delegacia 1010 de Barreiras, também aderiram nesta quinta ao movimento. Um congestionamento de mais de 10 km se formou durante às cerca de 3 horas que os policiais realizaram a operação nos dois sentidos da BR-242, em frente ao posto da PRF.

O saldo da operação foi o registro de 20 notificações e 8 veículos retidos por irregularidades na documentação e dos quesitos de segurança.

De acordo com os policiais, a qualquer momento eles devem voltar ao esquema de Operação Padrão, intensificando a fiscalização na BR-242.

