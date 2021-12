Policiais realizam operação no Vale da Muriçoca

Policiais militares e civis deflagraram na manhã desta sexta-feira, 11, uma operação no bairro da Federação. A ação seria um desdobramento da investigação sobre a ação criminosa que ocorreu no último domingo, 6, onde 10 pessoas foram baleadas no Vale da Muriçoca.

De acordo com a assessoria de comunicação da PM, a operação, iniciada às 6h, tem o objetivo de combater o tráfico de drogas, furtos e roubos de veículos e coibir a criminalidade. Os policiais agem também nas localidades do Forno, Lajinha e Baixa da Égua, e toda região da Federação.

Agentes da 41ª CIPM, da Rondesp Atlântico, Operação Gêmeos, Grupamento Aéreo (Graer), Esquadrão Águia e o Batalhão de Choque participam da ação.

No dia 1° de setembro, a PM anunciou o aumento em 50% no número de blitzes realizadas por todo estado, com o objetivo de reduzir o número de roubo de veículos, apreender armas, e, consequentemente, os crimes contra a vida.

Ação de bandidos

Dez pessoas foram baleadas no bairro do Engenho Velho da Federação, na noite do último domingo, 6. As vítimas chegavam de um passeio quando um carro passou atirando na rua Sérgio de Carvalho, próximo à Associação dos Moradores do Vale da Muriçoca, segundo a Superintendência de Telecomunicações das Polícias (Stelecom).

Na terça-feira, 8, um das vítimas que estava internado na UTI do Hospital Geral do Estado (HGE) não resistiu aos ferimentos.

Ainda segundo a Stelecom, o tiroteio teria acontecido após um desentendimento entre traficantes aliados que agem na região.

Apontados pela polícia como responsáveis pelo crime, Djavan Cerqueira Nascimento, 32 anos, o "Kiko da Muriçoca", e o primo dele, Denílson Santos Pinto, 35, apresentaram-se no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), na Pituba, nesta quinta-feira, 10, acompanhado de advogado.

Eles foram ouvidos e liberados por falta de provas, segundo a assessoria de comunicação da Polícia Civil.

