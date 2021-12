Policiais prendem dois homens por receptação de motocicletas

Em mais uma operação de combate ao roubo de veículos, investigadores da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV) desmantelaram, na tarde desta quarta-feira, 2, mais uma oficina de desmanche e venda de peças de carros e motos roubados.

Policiais do Jaguar 2 da DRFRV localizaram a oficina, na Rua Sá Oliveira, no bairro de São João do Cabrito - Subúrbio Ferroviário -, após um mês de investigação e denúncias.

Rodevaldo de Jesus Chaves, 44 anos, o Dedel, e Leandro Chiarelli dos Anjos, 25, foram presos no local. Cinco motos roubadas foram apreendidas. A polícia obteve a informação de que carros roubados também ficavam escondidos na oficina. No entanto, não foram encontrados.

Na delegacia, Dedel, que é dono do estabelecimento, afirmou que não sabia que as motocicletas eram roubadas. Ele revelou que realmente tinha alguns carros na oficina, mas estavam lá para serem pintados.

"Sou trabalhador, sou pintor e tenho que ganhar meu dinheiro. Ele levava os carros e me forçava a pintar, alegou o suspeito, apontando um homem identificado pelo apelido de Val como o dono dos veículos.

Cinco motos roubadas foram apreendidas na oficina

Cerco está fechado

"Temos que desmanchar todas essas oficinas. Se não tiver o receptador, os ladrões vão ficar com um bocado de carros parado", diz Getúlio Barbosa, coordenador do Serviço de Investigação (SI) da DRFRV.

Segundo Barbosa, o número de roubo de veículos vem crescendo porque existem compradores certo. "Os receptadores encomendam os carros, o intermediário aciona o ladrão e diz o que quer. Eles [o ladrão e o intermediário] vendem um carro por R$ 1 mil, 1,5 mil e o receptador consegue vender algumas peças por R$ 1 mil. Tem muito lucro".

Dedel e Leandro foram autuados em flagrante por receptação de veículo roubado e adulteração de sinal identificador de veículo, já que algumas motos estavam com placas clonadas.

adblock ativo