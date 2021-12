Policiais ouvem irmão de cabeleireiro em hospital

Investigadores do Departamento de Homicídios foram nesta quarta-feira, 16, ao Hospital Geral do Estado (HGE) para interrogar Reginaldo Manoel da Silva, de 45 anos, irmão do cabeleireiro Valdir Macário, 45, executado na noite do último sábado, 12, na Vasco da Gama. Reginaldo está internado desde 15/10, quando sofreu tentativa de homicídio.

Policiais foram ao hospital colher informações que possam elucidar os dois crimes. A Polícia Civil (PC) apura se o possível relacionamento de Reginaldo com uma mulher de prenome Carla, que seria mulher de um traficante do Engenho Velho de Brotas, motivou os ataques.

A assessoria da PC informou que não recebeu solicitação de restrição de visitas a Reinaldo e que o pedido deve ter sido feito ao HGE, pois ele não está custodiado. Atualmente, sete pessoas são autorizadas a visitá-lo.

