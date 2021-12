Policiais militares resgatam cão atropelado e fazem campanha

A Polícia Militar faz campanha para um cão achado no Alto do Abaeté, em Salvador, passe por cirurgia e não volte à rua. Quatro soldados da PM, realizavam rondas no local, no sábado, 16, quando localizaram o animal gemendo de dor. Eles suspeitam que ele tenha sido vítima de atropelo. O cãozinho tinha um corte na região genital e estava sangrando.

Os PMs então resgataram o animal e encaminharam para uma clínica, onde ele se encontra internado. Os policiais dividiram o valor inicial para o internamento em uma clínica veterinária no bairro de Stella Maris. O animal passa bem e está com as despesas pagas até esta segunda-feira, 18.

Animal tem custos da clínica pagos até está segunda-feira, 18 (Foto: Divulgação | PM)

Os policiais contam com os colegas e a população para ajudá-lo, pois ele precisa realizar uma radiografia e existe a possibilidade de ser submetido a uma cirurgia.

Quem puder ajudar com os custos ou ainda puder adotar o cãozinho, para que ele não volte para rua, deverá entrar em contato com o Departamento de Comunicação Social da PM (DCS), através do 3117-4480/ 4481.

