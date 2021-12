Policiais federais realizam protesto nesta segunda em Salvador contra PEC de Bolsonaro

Os policiais federais marcaram uma manifestação nesta segunda-feira, 22, às 15h, em frente à sede da Superintendência da Polícia Federal na Bahia, localizada no bairro do Itaigara, em Salvador.

A categoria cobra a manutenção dos direitos que podem ser tirados com a reforma administrativa e criticam a PEC Emergencial.

O presidente do Sindicato dos Policiais Federais da Bahia (SINDIPOL-BA), José Mário Lima, afirmou que o ato pretende alertar todos os servidores públicos – em escala municipal, estadual e nacional – para as discussões que envolvem todas as forças policiais do Brasil no Congresso Nacional.

“A ameaça que se concretizou a partir da Reforma da Previdência, ela avança com a PEC Emergencial, que a pretexto de ter um auxílio emergencial, vem solapando e precarizando as condições do serviço público, piorando agora com a ameaça real e concreta da Reforma Administrativa”, afirmou.

Segundo José Mário, “é hora de mobilização de todo setor público na defesa da sociedade brasileira”. Dentre o pacote proposto pela PEC, de acordo com ele, o presidente Jair Bolsonaro pretende acabar com a estabilidade dos servidores, demissão por avaliação do chefe, e o fim do concurso como meio de ingresso no serviço público.

O ato conta com apoio da Polícia Civil, da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Penal do Estado da Bahia.

