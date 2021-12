Policiais fazem ações de repressão a roubo em ônibus durante o Carnaval

Com milhares de foliões utilizando os ônibus como forma de locomoção para os circuitos do Carnaval da capital baiana, o Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc) irá fazer uma série de ações para coibir os assaltos, circulação de drogas, armas e outros materiais ilícitos no transporte público da cidade.

De acordo com o coordenador do Gerrc, delegado Marcelo Tannus, policiais da unidade especializada estarão presentes no entorno das principais estações de transbordo de Salvador, bem como em pontos estratégicos da cidade por onde devem circular milhares de foliões diariamente.

Além disso, o Gerrc disponibiliza um canal de comunicação, onde o cidadão poderá encaminhar denúncias, sem a necessidade de identificar-se, por meio do WathsApp (71) 3117-6637.

