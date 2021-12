Policiais envolvidos na morte de empresário espanhol têm mandado de prisão decretado

A dupla de soldados envolvida no assassinato do espanhol Márcio Perez Santana, 41, teve o mandado de prisão preventiva acatado nesta quarta-feira, 19. A solicitação foi realizada pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) nesta segunda-feira, 17.

O empresário foi perseguido e assassinado com tiros na cabeça no dia 19 de setembro, na avenida Simón Bolívar, no Jardim Armação, em Salvador.

Conforme informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), investigações apontam que as versões apresentadas pelos soldados Maurício Correia dos Santos e Saulo Reis Queiroz são divergentes em quando comparados aos relatos de testemunhas e outras peças do inquérito.

Apesar das prisões estarem previstas para ocorrer nos próximos dias, as investigações continuarão sendo realizadas até que se esclareça a motivação do crime e outros detalhes do caso. “A prisão preventiva é justamente para que possamos esclarecer alguns fatos que, para nós, ainda não foram devidamente explicados”, afirmou o diretor do DHPP, José Bezerra.

