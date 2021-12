Policiais em Salvador protestam após advogado agredir agente civil

Cerca de 300 policiais civis se reuniram no início da tarde desta sexta-feira, 15, para protestar em prol o agente Sérgio Roberto Souza Oliveira, que foi agredido pelo advogado Orlando Freire de Assis, 29 anos, no domingo, 10, em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador.

Os policiais estiveram antes no Auditório da Associação dos Funcionários Públicos da Bahia, localizado na avenida Carlos Gomes, para debater sobre a privatização da Planserv. Os representantes do Sindicato dos Policiais Civis da Bahia (SINDPOC-BA), decidiram se posicionar contra a privatização do plano de saúde, com o intuito de mantê-lo gratuito para os cidadãos.

Após a assembleia, os agentes seguiram em direção a sede da Organização dos Advogados da Bahia (OAB-BA) com o protesto. O foco era solicitar ao presidente Fabrício Castro, que houvesse um posicionamento em relação ao caso.

Ao longo da caminhada os policiais civis receberam o apoio de populares que ao ver a manifestação, aderiram e gritavam as mesmas palavras de ordem.

De acordo com o representante da Associação dos Investigadores de Polícia Civil do Estado da Bahia (ASSIPOC), Ary Alves, o objetivo também é que a OAB analise se há outros registros de agressão por parte do advogado. "Já foi protocolado um ofício à OAB-BA cobrando um posicionamento sobre se há outros registros de agressões", explica. O representante também informou que o policial Sérgio Oliveira permanece internado.

Já o investigador da Polícia Civil e presidente da SINDPOC-BA, Eustácio Lopes, acredita que uma decisão deve ser tomada: "Com essa manifestação de hoje queremos cobrar da OAB-BA que tome medidas em relação ao advogado".

OAB-BA se posiciona

Por meio de nota, a presidente do Tribunal de Ética e Disciplina (TED) da OAB-BA, Simone Nery, informou que o processo será realizado em sigilo, até o momento em que seja encerrado. Segundo a presidente, somente a autoridade judiciária, as partes e seus defensores terão acesso às informações.

A advogada também acrescenta que o TED da OAB-BA está proibido de se manifestar sobre o assunto.

Suspeito de agredir policial é ouvido

Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), na tarde da quarta-feira, 13, o advogado Orlando Assis, suspeito de agredir o policial, foi ouvido na 2ª Delegacia Territorial, localizada na sede da 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, bairro do Sobradinho, em Feira de Santana. Orlando se entregou horas antes, no mesmo dia, no Fórum Filinto Bastos, acompanhado de um advogado.

A nota da SSP-BA também informa que o advogado é indiciado por duas tentativas de homicídio e porte ilegal de arma. Após o interrogatório policial, Orlando foi encaminhado ao Presídio Regional de Feira de Santana.

adblock ativo