Policiais e bandidos trocam tiros no Rio Vermelho; um homem morreu

Um homem foi morto durante uma troca de tiros com policiais militares na madrugada desta terça-feira, 18, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador. O confronto aconteceu na rua Ipirá.

Por meio de nota, a Polícia Militar informou que policiais da 12ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram acionados até o local, após moradores relatarem disparos de arma de fogo na região.

Ao chegaram na rua, as guarnições foram recebidas a tiros por um grupo de homens não identificados. Durante a ação, um dos envolvidos foi atingido. Ainda de acordo com a PM, ele chegou a ser socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE), na avenida Vasco da Gama, mas não resistiu aos ferimentos.

Com ele, foi encontrado um revólver calibre 32. Os outros envolvidos fugiram do local.

