No dia em que Salvador teve a sensação térmica de 16º C, policiais militares foram para as ruas nesta terça-feira, 18, para entregar casacos, calças, blusas, sapatos, lençóis e cobertores para pessoas carentes ou em situação de rua.

Os produtos foram entregues no Largo de Roma, onde eles encontraram um grupo recolhido para passar a noite no local. Eles também fizeram a doação no Centro da capital baiana.

Uma das beneficiadas foi Rosângela Roseno, que tem nove filhos em uma casa. Desempregada, ela explica que precisa de ajuda para sobreviver. "Eu não moro na rua, mas a gente vem aqui, pega o alimento e volta para casa porque não tem condições", explica.

Os produtos doados foram coletados nas bases comunitárias de Segurança (BCS) de Fazenda Coutos, Chapada do Rio Vermelho, Rio Sena e Bairro da Paz. Essa é a terceira etapa de doação dos itens recolhidos na Campanha do Agasalho 2017 realizada pela PM.

Os interessados em ajudar podem deixar os produtos em qualquer Base Comunitária de Salvador ou no interior até agosto.

Policiais doam roupas e cobertores para pessoas carentes em Salvador | Foto: Divulgação/ATarde

