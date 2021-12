Policiais da Rondesp acusados de executar dois jovens desarmados

Moradores do Caminho 6, em Jaguaripe II, estão inconformados com a ação da Rondesp (Rondas Especiais) que resultou na morte de dois homens na noite de quarta-feira, 25. Edmilson Marcelino Gomes da Silva, 21 anos, e Wesley Santos Lima, 22, deram entrada no Hospital Roberto Santos sem sinais vitais.



Enquanto o registro na 10ª CP (Delegacia de Pau da Lima) relata que as guarnições foram recebidas a tiros no local e com os mortos foram encontrados dois revólveres (um calibre 38 e outro 32) e uma quantidade de droga não revelada, parentes e amigos dos dois homens que trabalhavam de ajudantes práticos afirmam que ambos foram vítimas de execução.

De acordo com a prima de um deles, os amigos se arrumavam para ir trabalhar quando os militares teriam arrombado a porta da casa onde Edmilson morava por volta das 18 horas. “Ouvimos os tiros. Eles mataram até o cachorro dele para entrar”.



Pouco tempo depois, a vizinha de Edmilson foi surpreendida pelo mesmo que, baleado no braço e no lado esquerdo do tórax, pulou o muro e gritou por socorro. “Ele caiu em cima do fogão e os policiais entraram na minha casa, mexeram em tudo e levaram os R$ 20 que ia comprar o leite do meu filho”.



A testemunha que estava em casa com o filho de 2 anos, o sobrinho de 3 e mais uma irmã, contou que toda a família ficou dentro do banheiro enquanto um dos policiais interrogava Edmilson ainda vivo. “Ele perguntou se ele não era Dieguinho. Edmilson dizia que não era, mas não adiantava. Eles já tinham matado Wesley na primeira casa, tiraram a gente da nossa e terminaram de matar Edmilson. Eu e muita gente estava aqui e os meninos não tinham arma nenhuma”.



De acordo com informações da 10ª CP, responsável pelo caso, Edmilson e Wesley não tinham passagem pela polícia. A reportagem solicitou informações sobre o ocorrido à Polícia Militar, mas não obteve resposta até o fechamento da matéra.



Ameaças - Outros moradores também denunciaram que tiveram suas residências invadidas e que, na manhã de quinta, uma guarnição voltou ao local fazendo ameaças. “Disseram que só vão esperar a poeira abaixar por causa da imprensa e vão voltar”.



Uma aposentada mostrou o portão que teria sido danificado pelos militares. “Eles jogaram bomba caseira e entraram. Na casa de outra vizinha levaram o celular”. Outra moradora que também disse ter receio de ter o nome revelado, afirmou ter medo das abordagens policiais. “Como alguém que entra em minha casa, leva minhas coisas e me xinga de vagabunda pode me dizer que está fazendo isso tudo pela minha segurança? Não posso acreditar”.



