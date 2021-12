Policiais da Patamo ocupam as ruas do Curuzu durante operação

Homens da Companhia de Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) do Batalhão de Choque (BPChq) ocuparam as ruas do Curuzu, na Liberdade, no final da manhã desta quinta-feira, 17, segundo informações da Secretária de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

A operação conta com o apoio de equipes da 37ª Companhia Independente da Polícia Militar (37ª CIPM/Liberdade), do Grupamento Aéreo (Graer) e de investigadores da Polícia Civil.

"Estamos iniciando a segunda ocupação de terreno. Semana passada estivemos no Engenho Velho da Federação e essa semana o local escolhido foi a Liberdade", comentou o coronel Humberto Sturaro, comandante do Policiamento Especializado (CPE).

A operação da companhia no Engenho Velho de Brotas resultou na prisão de seis traficantes e na apreensão de dois adolescentes, além de mais 200 unidades de drogas embaladas encontradas. O bairro foi desocupado na última segunda-feira, 14.

A nova equipe da Polícia Militar irá atuar em áreas de Salvador que tenham histórico de brigas de facções. A SSP-BA ainda não divulgou detalhes sobre esta nova ocupação.

