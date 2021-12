Policiais civis param e retiram vigilância de advogado acusado de pedofilia

Representantes do Sindicato dos Policiais Civis da Bahia, que fazem paralisação de 24 horas, nesta segunda-feira, 11, retiraram a viatura com dois agentes da frente do prédio em que mora o advogado e coordenador do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Salvador – Setps, Carlos Eduardo Villares Barral, que é acusado de pedofilia que cumpre prisão domiciliar desde o domingo, 10. O veículo foi levado para a praça da Piedade, onde a categoria está reunida desde às 8h desta manhã.

A categoria quer a contratação dos 830 agentes que fizeram o curso de capacitação em 2009 e concurso público para mais policiais. O secretário geral do sindicato da categoria, Bernardino Gayoso, diz que a polícia tem cerca de 2.600 investigadores, sendo que a Lei Orgânica da Polícia Civil prevê o mínimo de 6.440.

"Estamos trabalhando no limite, então vamos fazer uma manifestação na pior unidade e mostrar que está faltando policiais", diz o sindicalista, observando que a delegacia que será palco dos protestos ainda não foi escolhida.

Durante a paralisação, a categoria vai registrar apenas flagrantes, atender vítimas de estupro e remover corpos de vítimas de morte violenta. Mas o cidadão pode registrar furto de veículo, perda, extravio ou furto de documentos e objetos, desaparecimento ou encontro de pessoas na Delegacia Digital.

