Policiais civis fazem paralisação de 24h nesta sexta

A Polícia Civil da Bahia paralisou as atividades às 8h da manhã desta sexta-feira, 23, e segue com o trabalho interrompido até as 8h deste sábado, 24. A greve por 24h acompanha o movimento de Paralisação Nacional dos Policiais Civis.

A categoria reivindica a aprovação do Projeto de Emenda Constitucional - PEC 446/300-2009, que tramita na Câmara Federal e visa estabelecer um piso salarial padrão para policiais civis, militares e bombeiros. Há também o PEC 554 que estabelece a aposentadoria especial para servidores de segurança pública.

Segundo informações do Secretário Geral do Sindicato dos Policiais Civis do Estado da Bahia (Sindpoc), Bernardino Gayoso, durante a greve, apenas os serviços de flagrantes e remoção de corpos de vítimas por morte violenta funcionam. "Estamos passando nas delegacias, colando cartazes, conversando com nossos colegas sobre o movimento", disse.

Na Bahia, existem aproximadamente cinco mil policiais civis entre agentes, investigadores, peritos técnicos e escrivães, sendo que 1.500 prestam serviços à população nesta sexta, obedecendo ao percentual de 30% exigido por lei. Gayoso ressalta que a paralisação visa também conscientizar a população sobre o estado físico das delegacias. "Vamos mostrar que as delegacias estão um lixo. Em péssimas condições de trabalho", disse.



adblock ativo