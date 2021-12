Policiais civis fazem carreata até o CAB e afetam trânsito

Uma carreata de policiais civis deixa o trânsito congestionado no início da tarde desta quarta-feira, 16. A concentração começou por volta das 10h30, em frente à sede da Polícia Civil na Piedade e segue em direção a Governadoria, no Centro administrativo da Bahia (CAB). Por onde passa, a carreata provoca lentidão no trânsito.

O ato integra luta da categoria pela campanha salarial de 2016. As ações acontecem desde o início do mês, quando os policiais decidiram paralisar as atividades por 48h, nos dias 10 e 11 e nos dias 17 e 18.

Segundo o Sindicato dos Policiais Civis da Bahia (Sindpoc), durante o período, 30% do efetivo é mantido trabalhando no atendimento à prisão em flagrante, termo circunstanciado, crime contra a criança e a vida e levantamento cadavérico.

De acordo com o investigador de polícia Kléber Rosa, a categoria pretende realizar o ato sem prejudicar a população. "Não pretendemos atrapalhar o trânsito, mas chamar atenção da sociedade sobre o movimento", disse.

