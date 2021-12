Policiais civis em greve se unem a protesto de professores por pagamento de URV

Em greve há 11 dias, os policiais civis se uniram nesta terça-feira, 25, ao protesto dos professores estaduais no Fórum Ruy Barbosa pelo pagamento da URV. "Nós resolvemos nos reunir para pressionar o governo", explicou Bernardino Gayoso, secretário do Sindicato dos Policiais Civis. Ele disse que outras categorias do funcionalismo público estadual também foram representadas no protesto.

adblock ativo