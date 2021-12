Policiais civis e militares deixam de ter gratuidade nos ônibus

Devido a uma decisão do Tribunal de Justiça da Bahia, os policiais civis e militares deixarão de ter o beneficio da gratuidade nos coletivos públicos da capital baiana a partir desta quarta-feira, 2. Antes dessa liminar, a gratuidade era concedida quando o oficial estava em serviço, sem a obrigação de estar fardado. O benefício tinha o limite de dois policiais por ônibus.

Por meio do nota, o presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Estado da Bahia, Eustácio Lopes, afirmou que essa liminar vai gerar um grande prejuízo aos servidores que terão que pagar o transporte com o próprio salário.

“Esses policiais que percorrem grandes distâncias já são obrigados a custear essa despesa que o Estado não cobre. Além disso, os policiais que trabalham no plantão não recebem o auxílio- transporte e os servidores da área administrativa o valor que recebem é insuficiente para custear o transporte mensal. Essa medida do SETPS vai agravar a situação”, declarou o presidente.

