Policiais civis decidem paralisar atividades por 24h

Os policiais civis da Bahia decidiram paralisar as atividades por 24 horas nesta quinta-feira, 11, conforme nota divulgada pelo Sindicato dos Policiais Civis do Estado da Bahia (Sindpoc), na tarde desta quarta, 10.

Nesta quinta, a categoria promete se reunir na Praça do Campo Grande, a partir das 11h, de onde sairá em caminhada até a Praça Castro Alves. Durante a mobilização, apenas 30% do efetivo estarão trabalhando no atendimento de flagrante e levantamento cadavérico.

O presidente do sindicato, Marcos Maurício, diz que a iniciativa atende a convocação das Centrais Sindicais de todo o País para o dia nacional de lutas com greves e mobilizações, em defesa da democracia e dos direitos dos trabalhadores.

Ainda de acordo com Maurício, a pauta nacional e estadual de reivindicações dos trabalhadores inclui piso salarial regional, fim da violência à juventude negra, fim do fator previdenciário, jornada de trabalho de 40h, mais investimentos em saúde, educação e transporte, reforma agrária e mais segurança pública.

Alternativas de atendimento

Quem tiver dificuldade de acesso aos serviços prestados por investigadores e escrivães da Polícia Civil, por conta da paralisação, pode procurar os delegados titulares das unidades territoriais e especializadas, que estarão abertas, atendendo ao público.

Outra opção disponível é a Delegacia Digital, que deve ser acessada no endereço eletrônico https://www.delegaciadigital.ssp.ba.gov.br/, para o registro de ocorrências, a exemplo de furto ou roubo de veículos, arrombamentos de casas comerciais e residenciais.

