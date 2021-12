Polícia vai usar câmeras para identificar ladrões de banco no Canela

O delegado Maurício Moradillo, do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), ainda não sabe ao certo quantos criminosos participaram, na tarde desta sexta-feira, 15, do roubo ao Banco do Brasil, da Avenida Araújo Pinho, no Canela.

Conforme ele, somente após a análise das imagens das câmeras de segurança do estabelecimento financeiro será possível estabelecer quantos homens estavam na ação. “Com certeza, foram mais de oito”, afirmou Moradillo.

Um policial civil, que preferiu não se identificar, revelou que oito suspeitos entraram no banco, dois permaneceram do lado de fora dando cobertura e mais quatro ficaram em dois veículos Fiat Doblò branco e prata, próximo ao Vale do Canela, aguardando o resto do grupo para fugir.

Um Doblò branco com placa clonada [NZL 9154] foi localizado no final da tarde, na Ladeira Manoel Bonfim, no Engenho Velho da Federação. O veículo estava com uma perfuração de tiro no parabrisa do lado do carona. A polícia investiga se ele foi usado no roubo.

“Primeiro chegou um de moto e ficou parado na frente do banco, um minuto. Acho que vendo o movimento. Uns cinco minutos depois que ele saiu, vi três caras chegando. Dois entraram e um ficou do lado de fora. Quando ouvi a gritaria, saí e só vi os três correndo lá para baixo [Vale do Canela]”, contou uma testemunha.

Uma aposentada de 60 anos, que estava no banco, disse que houve pânico e correria. “Quando eles quebraram o vidro com a marreta, pensamos que era tiro. Saímos correndo e ficamos escondidos no banheiro”, lembrou a idosa, ainda abalada.

Roubaram clientes

Segundo Moradillo, além de levar todo o dinheiro que estava nos caixas do banco, os criminosos roubaram os pertences dos clientes que estavam no setor do caixa eletrônico. A quantia não foi revelada.

Um PM do 18º BPM (Centro Histórico) informou que as armas e os coletes do seguranças também foram levadas. Logo após o crime, PMs do 18º BPM e investigadores do Draco fizeram rondas.

O helicóptero do Graer da PM também foi usado nas buscas. Até o fechamento desta edição, ninguém havia sido preso.

Assaltantes usaram uma marreta para quebrar o vidro da agência no Canela - Foto: Adilton Venegeroles | Ag. A TARDE

