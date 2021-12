Polícia vai ouvir tia de jovem morto e vigilantes da Área 1

A Polícia Civil deve receber nesta quarta-feira, 22, novas imagens das câmeras de segurança da faculdade Área 1, para tentar esclarecer o caso envolvendo o adolescente Railan da Silva Santana, de 17 anos, que foi baleado dentro da instituição na manhã desta terça-feira, 21.

Também foram intimados a prestar depoimento ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) três vigilantes que trabalhavam no horário do crime.

A hipótese de que um policial teria reagido a um assalto do lado de fora do prédio, conforme nota enviada à imprensa pela faculdade, não foi comprovada pela polícia.

Já foram analisadas as imagens de oito equipamentos do circuito interno de segurança, que mostram Railan entrando pela porta principal da instituição às 8h44, carregando uma mochila e acompanhado de outro rapaz.

Segundo a Polícia Civil, a mesma câmera registra a entrada de um homem, que posteriormente foi filmado por uma câmera interna portando uma arma. Algum tempo depois, Railan é visto correndo para dentro do prédio, já ferido.

O adolescente foi socorrido para o Hospital Roberto Santos, mas não resistiu aos ferimentos e morreu antes de chegar à unidade de saúde. A arma que estava com ele foi apreendida por policiais da 82ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) e apresentada no DHPP.

Funcionários da faculdade que acompanharam a análise não reconheceram os três envolvidos como estudantes da instituição. A tia de Railan, com quem ele morava, também foi ouvida e informou que ele estudava no Colégio Estadual Manoel Novaes pela tarde. Durante a manhã, ele teria saído para resolver problemas, sem dar mais detalhes. A tia também será intimada para prestar depoimento.

De acordo com a delegada Marilene Lima, que coordenou a equipe do Serviço de Investigação de Local de Crime, do DHPP, apenas a análise das imagens restantes e o resultado dos laudos periciais poderão revelar o que aconteceu.

