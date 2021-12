A Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA) informou que abriu inquérito para investigar a causa de um incêndio, de grandes proporções, que consumiu na tarde de sábado, 28, todo o terceiro e último andar da Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA), no Centro Administrativo. O fogo, que começou por volta das 15h, foi debelado cerca de duas horas depois e atingiu a Superintendência de Recursos Humanos, o setor financeiro, a sala dos ex-deputados e a da União dos Vereadores da Bahia (UVB).

Fábio Bittencourt Polícia vai apurar causa de incêndio na AL-BA

Ninguém trabalhava no local no momento do incidente ou ficou ferido. Todo o pavimento passava por reforma, e a causa provável é que tenha ocorrido um curto-circuito, afirmou o comandante do Corpo de Bombeiros, Francisco Telles.

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ângelo Coronel, lamentou o ocorrido e afirmou que a investigação para se descobrir o que originou o incêndio deverá ser célere. Uma coletiva de imprensa, com oficiais do Corpo de Bombeiros, da Polícia Técnica e de técnicos da Defesa Civil, foi realizada na manhã deste domingo, 29.

"O momento requer calma para análise deste grave incidente. Os trabalhos na casa não irão parar. Já autorizei o remanejamento dos setores atingidos para outras dependências que não foram afetadas. Felizmente não houve vítimas", disse Coronel.

Pelo menos seis veículos de combate a incêndio e de busca e salvamento e quatro ambulâncias do Corpo de Bombeiros foram utilizados na operação.

"Ainda é prematuro afirmar a causa. Só mesmo depois da uma avaliação rigorosa para descobrirmos. O vento forte atrapalhou um pouco o trabalho. Mas acreditamos que não houve dano à estrutura da edificação", afirmou o comandante do Corpo de Bombeiros.

De acordo com o engenheiro plantonista da Defesa Civil, Paulo Passos, a vistoria do prédio só poderá ser feita na manhã deste domingo. "Por conta da baixa iluminação nesse momento, dos gases tóxicos e da alta temperatura", disse.

Segundo a assessoria de imprensa da Assembleia, por conta mesmo das obras no terceiro andar, muitos arquivos e materiais de escritório já tinham sido remanejados para outros prédios anexos ao principal.

Demora no chamado

Funcionários da instituição e alguns deputados acompanharam os trabalhos dos bombeiros durante toda a tarde. O deputado estadual Pastor Sargento Isidório (Avante) disse que estava em casa com a família quando soube, pelas redes sociais, do incêndio.

"Uma tragédia, e logo no [setor] financeiro. Se atinge o financeiro, atinge o dinheiro do povo. Mas eu vim aqui mesmo me solidarizar com os colegas militares que estão trabalhando. Assim como vocês, da imprensa. Esse tipo de situação preocupa muito", falou.

Um militar que atuou no combate às chamas contou à reportagem, no entanto, que estranhou a demora para o acionamento da corporação, bem como a falta de brigadista civis no local. "Chegamos dez minutos depois da ligação, mas parecia que já tinha meia hora de queima", disse, pedindo anonimato.

Polícia vai apurar causa de incêndio na AL-BA | Foto: Divulgação/ATarde

