Polícia usa imagens para identificar suspeitos que atiraram em professor da Ufba

A polícia de Fortaleza já está com as imagens das câmeras de segurança que mostram o local onde o professor da Universidade Federal da Bahia (Ufba), Sérgio Sobreira, de 55 anos, foi baleado por dois suspeitos. O caso ocorreu no sábado, 6, na Praia de Iracema, durante o pré-Carnaval da capital cearense.

O delegado adjunto do 2º Distrito Policial (DP), Carlos Teixeira Teófilo - responsável pela investigação do crime - informou ao Portal A TARDE que, mesmo com a multidão que aparece nas imagens, foi possível verificar como ocorreu a tentativa de roubo e o momento em que os suspeitos atiram na vítima.

Segundo ele, foi possível notar que duas pessoas - vestindo blusa branca e short azul - se aproximam do professor e puxam uma corrente que ele usava. "No momento em que os suspeitos arrancaram a corrente, a vítima se assustou e virou para o lado. Com o movimento do professor, a dupla pensou que ele iria reagir e atirou" disse.

Após cometerem o crime, os suspeitos fugiram para uma rua lateral do local do evento. Sérgio Sobreira foi socorrido por dois amigos que estavam com ele no momento do crime.

Ainda segundo Carlos Eduardo, os familiares e amigos da vítima se reuniram na tarde desta segunda-feira, 8, com a equipe médica do hospital que Sérgio está internado e, em seguida, vão à delegacia para prestar depoimento.

"A previsão é que eles venham depor ainda nesta tarde. Depois desse contato com a família, vamos instaurar o inquérito."

