Polícia tenta identificar taxista que estuprou turista

Investigadores da Delegacia de Itapuã tentam identificar o taxista que estuprou e assaltou, na madrugada de terça-feira, 17, uma turista carioca, na Rua Trobogí, bairro de Piatã, ao lado do Condomínio Art Residence.

Conforme a delegada Marialda Souza dos Santos, plantonista da unidade policial, a mulher pegou o táxi na Avenida Adhemar de Barros, em Ondina, com destino a Pernambués, onde está hospedada. Ela voltava do carnaval, sozinha.

"Ela adormeceu no táxi e, quando acordou, percebeu que ele estava abrindo a porta. Ele a ameaçou com uma faca, amarrou as mãos dela no banco do motorista, tirou o short, a calcinha e depois a estuprou", informou a delegada, revelando que o taxista roubou o iPhohe, R$ 50, chaves, e a identidade da vítima.

Após estuprá-la, o suspeito mandou que ela descesse do carro e fugiu em direção à Avenida Orlando Gomes, segundo um porteiro do Art Residence. "Meu colega disse que a mulher subiu correndo, chorando e gritando socorro. Ele chamou uma viatura que ia passando", disse o rapaz, sem se identificar. A turista foi encaminhada para exames de corpo delito.

adblock ativo