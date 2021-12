Polícia tem retrato falado de suspeitos de homicídio

O delegado Juvêncio Menezes, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), divulgou nesta sexta-feira, 8, os retratos falados dos dois suspeitos de matar o policial civil Ismário Pedreira do Nascimento Júnior, 37 anos, na noite de quinta, 7, na Boca do Rio.

As imagens foram produzidas por peritos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) com base no relato de testemunhas. Conforme as investigações, Ismário havia parado para pedir uma informação quando foi abordado. Os bandidos teriam percebido que ele estava armado e um deles abriu fogo. A dupla roubou a pistola, o celular e a aliança da vítima.

