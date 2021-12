Polícia tem imagens dos suspeitos de matar publicitário

A polícia divulgou imagens dos dois homens suspeitos de matarem o publicitário Bau Menezes Bag, 29 anos, na quinta-feira, 9. Os suspeitos tentaram roubar o carro de Bag.

As imagens foram registradas por câmeras de segurança na Rua do Sangradouro, em Santo Agostinho. A dupla é vista andando na rua portando as armas que provavelmente utilizaram no crime.

A delegada Andréa Ribeiro, titular da 1ª DH/Atlântico que investiga o caso, já ouviu três pessoas sobre o crime e deverá ouvir outras testemunhas, nos próximos dias. Segundo ela, qualquer pessoa que reconhecer os rapazes que aparecem nas imagens poderá ajudar a polícia.

Para denuncias basta ligar para o Disque Denúncia, por meio do número 3235-0000, e fornecer informações. O sigilo é garantido, informa a polícia.

