Polícia Técnica investiga causas do desabamento no Jardim Nova Esperança

Técnicos da Defesa Civil de Salvador (Codesal), juntamente com o Departamento de Polícia Técnica da Bahia, estão na rua Nossa Senhora das Dores, no bairro Jardim Nova Esperança, na manhã desta quarta-feira, 11, local onde uma casa de três andares desabou na noite desta terça-feira. Segundo informou a assessoria de imprensa da Codesal, os técnicos realizam perícia para saber o que teria motivado o desabamento, mas não há previsão para o encerramento das investigações.

Moradores do imóvel conseguiram sair do local a tempo

Desabamento - A casa de três andares desabou no final da noite desta terça-feira, 10, por volta de 23h10, no Jardim Nova Esperança, na rua Nossa Senhora das Dores. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, os moradores e vizinhos da casa perceberam que o imóvel ia desabar e comunicaram a Polícia Militar, que chegou ao local logo em seguida e conseguiu evacuar a área antes do desmoronamento.

Uma residência vizinha ao imóvel foi atingida durante o desmoronamento e teve sua estrutura danificada. Ninguém ficou ferido no acidente.

