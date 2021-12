Polícia suspeita de participação de funcionários em assalto na Calçada

O assalto à uma agência do Banco Santander, localizada no bairro da Calçada, em Salvador, no fim da manhã desta terça-feira, 10, pode ter contado com a ajuda de funcionários da própria unidade. Essa é a suspeita da polícia, já que informações preliminares apuradas no estabelecimento apontam que um dos acessos à área de abastecimento dos caixas eletrônicos estava aberto, o que pode ter facilitado a entrada dos bandidos.

De acordo com o comandante da 16ª Companhia Independente da Polícia Militar (Comércio/Calçada), major Ibrahin Almeida, não houve disparos ou feridos graves na ação, que aconteceu de forma rápida. "Eles não tiveram acesso ao local de atendimento ao cliente, mas conseguiram entrar com facilidade numa área restrita aos funcionários”, informou o major, por meio de nota da Secretaria de Segurança Pública do estado (SSP-BA). Ainda segundo o comandante, as imagens mostram três homens de bonés pretos e outro com camiseta azul, na área exclusiva a funcionários.

Antes de liberarem quem estava na agência no momento do crime, os policiais fizeram consultas sobre a situação criminal de cada um, além de recolher os contatos para convocação de depoimentos. O Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) começa a ouvir, ainda na tarde desta terça, os clientes e funcionários da agência.

O caso

A agência do Santander foi assaltada depois que bandidos invadiram o estabelecimento no momento em que os caixas eletrônicos estavam sendo abastecidos. Ainda não há informações sobre os valores levados pelos assaltantes.

Algumas pessoas que estavam no estabelecimento no momento do crime passaram mal e precisaram ser atendidas por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o trânsito na região no momento do ocorrido foi bloqueado pela polícia para prestar o atendimento aos clientes que estavam na agência, mas depois foi liberado.

