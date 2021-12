Polícia solicita para Prefeitura informações sobre obra em viaduto

A Polícia Civil vai solicitar para Prefeitura informações sobre a reforma do viaduto da Gamboa de Baixo onde o pescador Cláudio Oliveira, 54, morreu na última terça-feira, 27. Ele foi atingido por um pedaço de concreto que se soltou da estrutura.

A polícia investiga as responsabilidades no acidente. Imagens da câmera da Secretaria de Segurança Pública (SSP) registrou o momento em que o pescador foi atingido pelo concreto. De acordo com a SSP, essas imagens devem ajudar a elucidar o caso.

