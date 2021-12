Polícia só captura um de 15 fugitivos em Irecê

Somente um dos 15 homens que escaparam da Delegacia de Irecê (471 km de Salvador), na madrugada de domingo, 19, tinha sido recapturado pela polícia até o início da noite desta segunda-feira, 20.

O fugitivo foi reconduzido para a prisão depois de ser encontrado em uma residência, a partir de uma denúncia anônima.

De acordo com informações da Polícia Civil, os presos serraram uma grade na área do banho de sol, por onde conseguiram chegar até a parte superior do prédio. Uma corda feita de panos foi usada para que o grupo conseguisse descer a parede externa, com cerca de sete metros de altura.

Entre os fugitivos estão autores de diversos crimes, como assaltos, homicídios, tráfico de drogas e latrocínio. O homem que foi recapturado contou aos policiais que o grupo passou cerca de uma semana serrando a grade, até que conseguiu abrir o buraco.

Com capacidade para abrigar 36 presos, a carceragem estava com 121 detidos.

