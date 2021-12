Polícia segue à caça de envolvidos em assassinato de PM

O traficante conhecido como MC, ligado à facção criminosa Bonde do Maluco (BDM), é o principal suspeito de envolvimento no assassinato do soldado PM Éder Ricardo Cardoso de Oliveira, de 39 anos, na noite de domingo, 17, no Setor II de Cajazeira X, em Salvador.

A informação foi confirmada pelo major Edson Lima, comandante da Operação Gêmeos, na qual o soldado era lotado. Segundo o comandante, MC pilotou a moto usada no crime.

A costureira Gonçalina Ferreira Oliveira, 60, tia do soldado, disse que ele morava na Boca da Mata e estava em Cajazeira X para levar a filha de 5 anos a uma festa de aniversário. Éder estava ao lado de um VW Gol branco com os dois enteados à espera da esposa na entrada do Caminho 27, transversal à rua Direta.

Informações da Polícia Civil dão conta de que dois homens em uma moto Honda CG 125 Fan preta (JSM - 7575) passaram pelo carro, fizeram a volta, alguns metros à frente, e seguiram atirando em direção ao PM, que revidou.

Éder foi atingido na boca e no tórax, mas conseguiu balear um dos suspeitos, identificado como Angel Vinícius Pessoa Freitas. Angel morreu no local. O PM morreu no Hospital ProHope - antigo Hospital Jaar Andrade.

Os enteados dele também foram baleados, mas não correm risco de morte. Igor Daniel Barroso dos Santos Vital foi ferido na mão esquerda e Erivaldo Jorge Pereira Júnior, em um dos braços.

Éder Ricardo Cardoso de Oliveira, 39 anos, estava na corporação há 11 anos (Foto: Divulgação l Polícia Militar)

Prisão

As incursões na região, em busca dos suspeitos, iniciaram-se logo após o crime. Além do traficante MC, que atua em Cajazeira X, a polícia busca o homem que o escondeu em Cajazeira XI.

Um suspeito foi preso durante uma ação da Rondesp Central, na manhã desta segunda-feira, 18, no Caminho 4, na Curva do Boi, em Cajazeira X, mas não se tratava de MC, segundo o major Edson Lima. Ele negou, ainda, que o homem baleado em uma escola à tarde tivesse envolvimento com a morte do PM.

Em nota, a Polícia Militar lamentou a morte de Éder Ricardo. As investigações do assassinato do soldado seguem a cargo da força-tarefa da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), criada para investigar mortes de policiais.

Até o início da noite desta segunda, nenhum outro suspeito havia sido preso, segundo o major Edson Lima, da Operação Gêmeos.

adblock ativo